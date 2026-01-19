ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹಣ: ‘ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹವಾಲಾ’ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ/ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹವಾಲಾ’ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲಿರಿಸಲು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು–ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ, ‘ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹವಾಲಾ’ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಸದ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾನುವಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಈ ಅಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವು ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಲು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಮೊದಲು ಹವಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಹಣದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>‘ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹವಾಲಾ’ ಜಾಲ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ </blockquote><span class="attribution">ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್</span></div>.<p> <strong>ತನಿಖೆ ಹೇಳುವುದೇನು?</strong></p><p> * ಚೀನಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ಖಾಸಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ </p><p>* ವಿಪಿಎನ್ ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ಅಥವಾ ಗುರುತು ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ </p><p>* ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ‘ಪಿಯರ್–ಟು–ಪಿಯರ್’(ಪಿ2ಪಿ) ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ </p><p>* ಪಿ2ಪಿ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ </p>