ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹಣ: ‘ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹವಾಲಾ’ ಜಾಲ ಸಕ್ರಿಯ

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ: ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
–
‘ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಹವಾಲಾ’ ಜಾಲ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ
ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್‌
TerroristcryptocurrencycryptocurrenciesJammu and kahmir
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT