ಕೇರಳ: ರಹಸ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕಳವು; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಪತ್ತನ್ನಂತಿಟ್ಟ(ಕೇರಳ):</strong> ತನಿಖಾ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ರಹಸ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇರಳದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅಡೂರಿನ ಜೋಯಲ್ ವಿ. ಜೋಸ್ನನ್ನು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 'ಲೈವ್ ಲೊಕೇಷನ್' ಮತ್ತು ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ' ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ 'ಲೈವ್ ಲೊಕೆಷನ್' ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>