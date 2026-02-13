ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ಲಾನ್; ಬಿಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಮೊರೆಹೋದ ಸ್ಟಾಲಿನ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯ ₹1 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು 1.31 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ₹1 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹2 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ತಲಾ ₹1 ಸಾವಿರದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹2 ಸಾವಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹5 ಸಾವಿರ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸತತ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಜಮಾ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಔಷಧಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೆ ₹9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯವು ₹2,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ; ಡಿಎಂಕೆ.ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದೆಯೇ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್.<p><strong>ಬಿಹಾರ ಮಾದರಿ ಮೊರೆ ಹೋದ ತಮಿಳುನಾಡು</strong></p><p>ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹10,000 ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಇದಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ, (ನವೆಂಬರ್ 6–11) ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>