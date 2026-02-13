ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ಲಾನ್; ಬಿಹಾರ ಮಾದರಿಯ ಮೊರೆಹೋದ ಸ್ಟಾಲಿನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ; ಡಿಎಂಕೆ
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ; ಡಿಎಂಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದೆಯೇ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್
ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದೆಯೇ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್
MK StalinTamil Nadu governmentStalintamil nadu election

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT