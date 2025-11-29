<p><strong>ಕೊಚ್ಚಿ</strong>: ಶಬರಿಮಲೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಭಕ್ತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂಪಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬದಲು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮೃತರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವ ಭಕ್ತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ಪಂಪಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ, ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜಾ ವಿಜಯರಾಘವನ್. ವಿ ಹಾಗೂ ಕೆ.ವಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. </p>.<p>ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಂಪಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಆಯುಕ್ತರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>