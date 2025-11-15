<p><strong>ಕಾಸರಗೋಡು:</strong> ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಏಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಿತ್ತ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಇಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಸಂಗತ: ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಅನಾಥಪ್ರಜ್ಞೆ!.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದವು. ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಇಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಳಿಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕಿತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದ ಫ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕಾಸರಗೋಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹ 56 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ .<p>ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೀಳುವುನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಎಸ್ಇಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಿಕುಝಿ ವಿಭಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾಹಿತಿ ಅಧರಿಸಿ ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆಂದೂ, ತಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದೂ ಆತ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p>.ಕಾಸರಗೋಡು | ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸೇರಿ 14 ಜನರಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಬಂಧನ.<p>ಕೆಎಸ್ಇಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶನಿವಾರ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ಫ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಹೊತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಇಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕಾಸರಗೋಡು | ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸೇರಿ 14 ಜನರಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಬಂಧನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>