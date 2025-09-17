ಮತಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಲರ್ ಫೋಟೊ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಮತ ಯಂತ್ರ (ಇವಿಎಂ) ಮತಪತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಆಯೋಗ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಸಹಾಯವಾಗಲು ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತಪತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್–ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿಹಾರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p><strong>ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂತಿವೆ...</strong></p><p>ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಲರ್ ಫೋಟೊಗಳು ಇರಲಿವೆ, ಇದು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ</p><p>ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ‘ನೋಟಾ’ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ 30 ಇರಲಿದ್ದು, ಇವು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿದೆ.</p><p>ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮುಖವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಜಾಗದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಮತಪತ್ರಗಳು ದಪ್ಪವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಇವಿಎಂ ಮತಪತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, 1961 ರ ನಿಯಮ 49B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>