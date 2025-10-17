ಕಲ್ಪಕಂ ರಿಯಾಕ್ಟರ್: ಇಂಧನ ಲೋಡಿಂಗ್‌ ಆರಂಭ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಕಲ್ಪಕಂನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ‘ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾದರಿ’ಗೆ (ಪಿಎಫ್ಬಿಆರ್) ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತೀಯ ನಭಿಕಿಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಇಆರ್ಬಿ) ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಂಧನ ತುಂಬಲು ಗುರುವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲಸವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಪರಮಾಣು ಇಂಧನ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>