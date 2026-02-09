ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಆರೋಪ | ಸಿ–ಗ್ರೇಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ಕಳಪೆ: ಗೊಗೊಯ್‌

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ</strong>: ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ನಂಟಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್, ‘ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಬೋಗಸ್ ಆರೋಪ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಿ–ಗ್ರೇಡ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ’ ಎಂದು ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಫಲವಾದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು<br>ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ’ಎಕ್ಸ್‘ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್, ’ಇದು ಶತಮಾನದ ವಿಫಲ ಪ್ರಹಸನ‘ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>