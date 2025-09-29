ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ರಾಹುಲ್ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಹಲೋತ್ ಕಿಡಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:07 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rahul GandhiAshok Gehlot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT