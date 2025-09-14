ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿ: ಬ್ರೈನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ವರದಿ
ಮೋದಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾರಿ: ಬ್ರೈನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ವರದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ: ನಂದಲಾಲ್‌ ವೀರಸಿಂಘೆ
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ: ನಂದಲಾಲ್‌ ವೀರಸಿಂಘೆ
GstNirmala Sitaraman

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT