ಗುಜರಾತ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌: 20ರಿಂದ ‘ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ’

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್: </strong>ಗುಜರಾತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತದ 'ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ'ಯು ಇದೇ 20ರಂದು ಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಾಗ್ವೆಲ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 6ರಂದು ದಾಹೋದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.<p>ಯಾತ್ರೆಯು 1,400 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಖೇಡಾ, ಆನಂದ್, ವಡೋದರಾ, ಛೋಟೌದೇಪುರ್, ಪಂಚಮಹಲ್, ಮಹಿಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ದಾಹೋದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಚಾವ್ಡಾ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಜನ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಸಾಗಿತ್ತು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>