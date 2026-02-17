ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ: ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ

2014ರಲ್ಲಿ 58 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು–ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressAssam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT