ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿದೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ: ರೂರ್ಕೆಲಾ NIT ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರೂರ್ಕೆಲಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ (ಎನ್ಐಟಿ) ಸಂಶೋಧಕರು, ಹಿಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವೊಂದನ್ನು(ಕಾಂಪೌಂಡ್) ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ದೇಹದ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಹಿಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಯುಕ್ತವು ಕಡಿಮೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ತರ ಕರೊಲಿನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಹಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಬಯೊಫ್ಯಾಕ್ಟರ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ 2022ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.</p>