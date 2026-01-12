ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಅಂತರ ವಿವಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್: ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

ಆಳ್ವಾಸ್‌, ಆರ್‌ಜಿಯುಎಚ್‌ಎಸ್‌ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ ವಿವಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಇಂದಿನಿಂದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು 
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಭಾನುವಾರ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದರು
ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ ವಿವಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಆಗಿರುವ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಫೊಟೊ ಫಿನಿಶ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ.ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
