ಬಿಹಾರ: ಅಕ್ರಮ ಬಂದೂಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಬಿಹಾರದ ಬಾಗಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಳಿವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ತಂಡವು, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಧುಸೂದನಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಹಮತ್ಬಾಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>'ಘಟಕದ ಸಹ–ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ನುರಿತ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಕರನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅರೆ ಸಿದ್ಧವಾದ 20 ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳು, 8 ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳು, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಛಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಗೆರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಶಿಂಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಬರಾಜು ಜಾಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕಾ ದಂಧೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>