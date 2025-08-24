ಸಮಗ್ರ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಮಗ್ರ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಐಎಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.</p><p>ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್ಡಿಒ) ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹು ಪದರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ.ಗುಜರಾತ್: 15 ಪಾಕ್ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್.Cheteshwar Pujara: ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ವಿದಾಯ.ಬೇಡುವ ಜೋಗತಿಯ ಉದಾತ್ತ ಮನಸು. <p>ಕ್ಷಿಪಣೆಯನ್ನು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಶನಿವಾರ 12.30ಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟದ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಬಳಿಕ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದವು.</p><p>ಐಎಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಎಂಬುದು ಬಹು ಪದರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ವಿಎಸ್ಒಆರ್ಎಡಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಕ್ತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ (ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ.ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ?: ರವಿಯ ಮಹಾದಶೆ, ಶನಿಯ ತುಂಟಾಟ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>