<p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1947-48ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗಿ ಟೋಪಿ (Green Baggy) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಟೋಪಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಪ್, ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶ್ರೀರಂಗ ವಾಸುದೇವ್ ಸೊಹೊ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ 75 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶ್ರೀರಂಗ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗಿದೆ.</p><p>1947–48 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 4-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಅಂದಹಾಗೆ, 1947–48ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತೀ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 'ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟೋಪಿ'ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೋಪಿಗಳು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಅಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀರಂಗ ವಾಸುದೇವ್ ಸೊಹೊ ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರು, ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಟೋಪಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹರಾಜುದಾರರಾಗಿರುವ ಲಾಯ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜನವರಿ 26 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>