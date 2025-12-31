New Year 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ದೇಶ ಇದು

<p>ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2025ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ, 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಯದ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. </p>.New Year 2026: ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳಿವು.2026 ಮುನ್ನಡಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿವು.<p>ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. </p><p>ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಕಿರಿಬಾಟಿ, ಇದೊಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟದ ಜನರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ 1.20 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. </p><p>ಕಿರಿಬಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸವರ್ಷವು ಭಾರತದ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 8:5 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕಿರಿಬಾಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,</p><p>ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ<strong> </strong></p><ul><li><p>ಸಮೋವಾ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ಟೊಂಗಾ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ಟೊಕೆಲಾವ್: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10:45</p></li><li><p>ರಷ್ಯಾ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ಫಿಜಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ನೌರು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ವಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯುಚುನಾ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ಟುವಾಲು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ</p></li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಕ್ಕೆ ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>