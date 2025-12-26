ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
Homeleisuretravel
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:38 IST
ಕ್ಯಾಲಮಂಡಿನ್ ಬಂಗಲೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಕ್ಯಾಲಮಂಡಿನ್ ಬಂಗಲೆ


ಸುರಭಿ ವಿಲ್ಲಾ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಸುರಭಿ ವಿಲ್ಲಾ

ತಂಜಾವೂರು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಸ್ಯಾಫ್ರನ್‌ಸ್ಟೇಸ್

ಕಬಿನ್ ಟಸ್ಕರ್, ಥಾಲಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಕಬಿನ್ ಟಸ್ಕರ್, ಥಾಲಿ

ಕೂರ್ಗ್ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ &amp; ಸ್ಪಾ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಕೂರ್ಗ್ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ & ಸ್ಪಾ

