2026: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 2026ರ ವರ್ಷಾರಂಭದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. </p>.<h3>2026ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು</h3><p><strong>ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು:</strong> 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಲ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಎಸಿ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಎಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನ್-ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ₹10 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷದಿಂದ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ತುಸು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, 215 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. </p><p>ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹600 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ</p>.<p><strong>ರೈಲುಗಳ ಮರುನಾಮಕರಣ:</strong> 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ:</strong> ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು 2026ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋಪೈಲಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞ, ವಿಭಾಗ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್, ಜೆಇ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಬರಲಿವೆ. </p><p><strong>ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ:</strong> 2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ರೈಲು ಸೇವೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ:</strong> ಎಸಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಹಾಗೂ ನಮೋ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ:</strong> ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಡ್ಶೀಟ್/ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>