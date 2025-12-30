New Year 2026: ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳಿವು

<p>2026 ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು (Resolution) ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು.</p><p>2026 ಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><ul><li><p><strong>2025ರ ನಿರ್ಣಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:</strong> ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವುವು? ಬಾಕಿ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. </p></li><li><p><strong>ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ:</strong> ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಿಗರೇಟ್, ಹಾಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. </p></li></ul>.ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಂದ್, ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡು. <ul><li><p><strong>ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ</strong>: ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ಪುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವೆನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮ.</p></li><li><p><strong>ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: </strong>ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. </p></li><li><p><strong>ನಿದ್ದೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ:</strong> ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರಿ.</p></li><li><p><strong>ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ:</strong> ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. </p></li><li><p><strong>ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳು:</strong> ನಿಮಗಿಷ್ಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು, ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು. ಇತರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಪರದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸಿಮೀತಗೊಳಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ:</strong> ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. </p></li><li><p><strong>ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೇಟಿ:</strong> ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮೇಲುಕು ಹಾಕಿ. </p></li><li><p><strong>ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಏನು?:</strong> ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>