<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಅಕ್ರಮ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇ.ಡಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಿರುವ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶೋಧದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಬಳಿ 12,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ₹13.5 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನೂ ಪಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೊಹಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಅಕಿಬ್ ಗುಲಾಮ್ರಸೌಲ್ ಘಾಂಚಿ, ವಿಕಾಸ್ ಎನ್.ನಿಮಾರ್, ದಿವ್ಯಾಂಗ ರಾವಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ವಿ.ರಾತೋಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಲವು ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.</p><p>ಶೋಧದ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 31 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ವೊಂದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>