ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ: ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ

ವಾಂಗ್‌ ಯಿ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಶಂಕರ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:39 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:39 IST
ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಿರುವುದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಬಂದಿದೆ
ಅಜಿರ್‌ ಡೊಭಾಲ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ
