ಭಾರತ, ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ತ್ವರಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತಾ ಆಯುಕ್ತ ಮಾರೋಸ್ ಸೆಫ್ಕೊವಿಕ್, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p><p>ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಯುರೋಪ್ ಭೇಟಿ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p><p>'ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವತ್ತ ಸಭೆಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿದವು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಬೈನ್ ವೆಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು.</p><p>'ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದವು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>