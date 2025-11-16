ಫ್ರಾನ್ಸ್‌–ಭಾರತ ಸೇನೆ ‘ಗರುಡ’ ಅಭ್ಯಾಸ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯು 12 ದಿನಗಳ ‘ಗರುಡ’ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>‘ಯುದ್ಧದ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಮಾರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಸುಖೋಯ್–30 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಅಣುಕು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನ.10ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಲುಪಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>