<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೇಜಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (ಐಎಎಫ್) 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೇಜಸ್ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು 'ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಪಾಸಣೆ'ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಐಎಎಫ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ 'ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ' ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎಚ್ಎಎಲ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 'ತೇಜಸ್ ಅಪಘಾತದ (ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ) ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಿ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಪೈಲಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತೇಜಸ್ನ ಎರಡನೇ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಐಎಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಸಮರ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತೇಜಸ್ ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಮಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಎಎಫ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>