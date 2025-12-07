ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದಿಂದ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ: ಇಂಡಿಗೊ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಮಂಡಳಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಇಂಡಿಗೊದ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋವ್ ಏವಿಯೇಷನ್’ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ(ಸಿಎಂಜಿ)ಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಹಕರು ಎದುರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇಂಡಿಗೊ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್, ಸಿಒಒ ಇಸಿಡ್ರೊ ಪೊಕ್ರೆರಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ಮರುದಿನವೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು ಕುರಿತಂತೆ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ಇಂಡಿಗೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">‘ವಿಮಾನಗಳ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ರದ್ದು ಕುರಿತಂತೆ ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಎವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಇಂಡಿಗೊ) ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಬವವಾದ ಕುರಿತು ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗ್ರೆಗ್ ಸರೆಟಸ್ಕಿ, ಮೈಕ್ ವೈಟಕೆರ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಪೀಟರ್ ಎಲ್ಬರ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಜಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡವು ನಿರಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>