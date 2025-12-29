ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಮಸ್ಕತ್‌ನತ್ತ ಎಂಜಿನ್‌ ರಹಿತ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಯಾನ

ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಂಗು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:54 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಒಮನ್‌ನ ಮಸ್ಕತ್‌ನತ್ತ ತೆರಳಿತು

ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಮುದ್ರಯಾನವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಒಮನ್‌ನ ಮಸ್ಕತ್‌ನತ್ತ ತೆರಳಿತು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

NavyIndian Navy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT