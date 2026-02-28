ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:41 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:41 IST
1

ಖಮೇನಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ

2

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸದ್ದು: ಬಾಂಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ?

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಎಐ ಚಿತ್ರ

3

ಇರಾನ್‌ನ ಯಾವ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದಾಳಿ?

4

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ

ಬಹರೈನ್‌ನ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎದ್ದಿರುವ ಹೊಗೆ

ಬಹರೈನ್‌ನ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎದ್ದಿರುವ ಹೊಗೆ

–ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

5

ದುಬೈ ಸೇರಿ ಗಲ್ಫ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ

6

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ: 18 ಸಾವು, 6 ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎದ್ದಿರುವ ಹೊಗೆ

ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಎದ್ದಿರುವ ಹೊಗೆ

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

7

UAE ಮೇಲೂ ಇರಾನ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ನಾಗರಿಕರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ

ಅಬುದಾಬಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯ

ಅಬುದಾಬಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯ

ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

8

ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿದೆ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

9

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕುನೊ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ 9 ಚೀತಾ

10

ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ: ಎಚ್ ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

