ಗಗನಯಾನ: ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ

ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೊ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ Sriharikota: Students gather for the launch of ISRO