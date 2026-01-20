ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ: ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಭಿರುಚಿ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ಸವ

ಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಸಂವಾದ ಆಲಿಸಿದರು
ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜೆಎಲ್‌ಎಫ್‌ಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಓಡಾಡುವುದು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ.
–ಎಮ್ಮಿ, ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು
Jaipur Literature FestivalJaipurjaipura literature:

