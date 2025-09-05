ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಭಾರಿ ಮಳೆ, 950 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ

283 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:32 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
FloodFlood ConditionFlood Effectsjammu and Kashmir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT