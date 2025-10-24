<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಆರ್ಬಿಐಟಿಸಿ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್’ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಟ್ ಕೆಟಿಪಿಓನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>‘ಮನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಎನ್ಜಿಓ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗ್ ತಾಂಬೆ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘2007ರಿಂದ ಈತನಕದ 17 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ₹35 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟವಲ್ಲ; ಇದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಆಚರಣೆ. ಮನಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕ್ಷೇಮ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಮನಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಕಿಶೋರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಹ್ಯಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಟೆನ್ ಕೆ, ಫೈವ್ ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತರು ನೋಂದಣಿಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: www.midnightmarathon.inEvent Highlights.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>