ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ದೆಹಲಿ | ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಆರೋಪ: ನಾಲ್ವರು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ಬಂಧನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 10:40 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 10:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DelhiArreststabJuventus

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT