ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬಂಧನವಾಗಲಿ: ಕಪಿಲ್‌ ಸಿಬಲ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:42 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:42 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Arvind KejriwalKapil Sibal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT