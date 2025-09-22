ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸೇಬು ಸಾಗಣೆ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಕ್ರಮ

<p><strong>ಜಮ್ಮು:</strong> ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸೇಬು ಸಾಗಣೆಗೆ 21 ಕಂಟೈನರ್ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳುಳ್ಳ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸೇಬು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಅನಂತನಾಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ವಾರ 6,400 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಬಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 76 ವಿಶೇಷ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ 40 ಕೆ.ಜಿ ಹಣ್ಣು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>