ಕಾಶ್ಮೀರ: ‘ಮಾನವ ಜಿಪಿಎಸ್‌’ ಉಗ್ರನ ಹತ್ಯೆ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ:</strong> ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ, ಸುಮಾರು 100 ಮಂದಿ ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬಾಗು ಖಾನ್ ಎಂಬ ಉಗ್ರರ ಕಮಾಂಡರ್ನನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಾಗು ಖಾನ್ನನ್ನು 'ಮಾನವ ಜಿಪಿಎಸ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಒಸಿ ಬಳಿಯ ನೌಶೋರ್ ನಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು 'ಆಪರೇಷನ್ ನೌಶೋರ್ ನಾರ್ 4' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>'ಬಾಗು ಖಾನ್, ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಯಿದ್ದೀನ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ನೌಶೋರ್ ನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಗ್ರರು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಮೃತಪಟ್ಟರು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>