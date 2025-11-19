ಕೇರಳ | ಉಗ್ರನಾಗುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಕರು: 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ದೂರು; ತನಿಖೆ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ:</strong> ಮತೀಯವಾದದ ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾಗುವಂತೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಲ ತಂದೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ನೀಡಿರುವ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕುಟುಂಬವು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತೀಯವಾದದ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತನಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬಾಲಕ ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.</p><p>‘ಬಾಲಕನ ದೂರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>