<p><strong>ಮಳಪ್ಪುರಂ:</strong> ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಗ್ನತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇರಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ತವನೂರ್ ಮಂಡಳದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು, ಬಿಎಲ್ಒಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಘಟನೆಯು ಕಳೆದ ವಾರದ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕೆಲ ಟಿ.ವಿ. ವಾಹಿನಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದವು. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು.</p><p>ನ. 23ರಂದು ಈ ವಿಷಯವು ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಆರ್. ವಿನೋದ್ ಅವರು ನಗ್ನತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>