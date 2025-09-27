ಕೇರಳ: ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗನ ಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದ ತಾಯಿಯ ಬಂಧನ

<p><strong>ಅಲಪ್ಪುಳ:</strong> ತನ್ನ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗನ ಪುಷ್ಠಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಕಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಎಳೆದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಕೇರಳದ ಕಾಯಂಕುಲಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಘಟನೆ ಸೆ. 22ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ, ಬರೆ ಹಾಕಿ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನಕಕುನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ತಾಯಿ, ಮಗು ಬಿಸಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ನಡೆದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>