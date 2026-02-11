ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದರಿಂದ ಬಿರ್ಲಾ ನಿಂದನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:36 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:36 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಮಚಿತ್ತದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು
ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
kiran rijijuOm Birlacongres

