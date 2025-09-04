ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಣಿಪುರದಕುಕಿ ಸಂಘಟನೆ ಜತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಂದ

ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:04 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Manipur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT