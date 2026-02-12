ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಧನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:24 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಿವಂ ಬಂಧನವು ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಕುರಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
– ನರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಶಿವಂ ಪರ ವಕೀಲ
Car AccidentKanpur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT