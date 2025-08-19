ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 27 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳವು; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಉಮಂಗ್‌ ಸಿಂಘರ್‌

<p><strong>ಭೋಪಾಲ್</strong>: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯು ಇದರಿಂದ ‘ಅನೈತಿಕ ಅನುಕೂಲ’ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಉಮಂಗ್ ಸಿಂಘರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2023ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.64 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 16.05 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ದಿನ 26,000 ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಆಗಸ್ಟ್–ಅಕ್ಟೋಬರ್) ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವೂ ಯೋಜಿತ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>