ದಶಕವಾದರೂ ಮುಗಿಯದ MBBS ಮೊದಲ ವರ್ಷ: ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ!

<p><strong>ಗೋರಖ್ಪುರ</strong>: 2014ರಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗದೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣ ಗೋರಖ್ಪುರದ ಬಿಆರ್ಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಇದುವರೆಗೂ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗವನ್ನು (ಎನ್ಎಂಸಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.</p><p>ಆತ 2014 ರಿಂದ ಯುಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಈಗ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಅವನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದಲೂ ಆತನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದ ಕಾರಣ, ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತವು ಆತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ಅವರೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p><p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿಯ ಜತೆಗೆ ಮೆಸ್ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಆತ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಸ್ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತಮಂಡಳಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಎನ್ಎಂಸಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>