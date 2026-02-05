ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಷೇಧ ಅಮಾನ್ಯ: ದೆಹಲಿ HC

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು; ಸೂಕ್ತ ನೀತಿ ರಚಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:51 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DelhiMedical

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT