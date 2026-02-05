ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಸುರುಚಿ– ರಾಣಾ ಜೋಡಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:38 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 14:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ShootingAir Pistol

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT