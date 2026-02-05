<p><strong>ದೋಹಾ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೀರ್ತನಾ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಚು ಪುಯಿ ಯಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಸೋಲಿಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ನೂಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು.</p>.<p>ಕೀರ್ತನಾ 3–1 ರಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಸ್ವದೇಶದ ಅನುಪಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅನುಪಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಯಿ ಟಿಂಗ್ ಚಿಯುಂಗ್ ಅವರನ್ನು 3–2 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಮೀ ಕಮಾನಿ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಹೊ ಯೀ ಕಿ ವಿರುದ್ಧ 2–0 ಮುಂದಿದ್ದ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2–3ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರವ್ ಸಂಚೇತಿ 1–4 ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ವಫಿ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>