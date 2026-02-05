ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಅಮಾನತು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಪೂಜಾ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ (ಎಐಯು) ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಪ್ರೀ2 ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ, 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೂಜಾ 5000 ಮೀ. ಮತ್ತು 10,000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ (ಭಾರತ) ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಐಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>