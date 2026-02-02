ಮೋಮೊ ಆಮಿಷ: ₹85 ಲಕ್ಷದ ಆಭರಣ ವಂಚನೆ

<p><strong>ದೇವ್ರಿಯಾ</strong>: ಮೂವರು ಯುವಕರು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಮೊ ತಿನ್ನಿಸಿ ₹85 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವ್ರಿಯಾದ ರಾಂಪುರ ಕಾರ್ಖಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ದುಮ್ರಿ ಚೌರಾಹಾದಲ್ಲಿ ಮೋಮೊ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮನೆಯ ಕಪಾಟಿನಿಂದ ಆಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕನ ಸಹೋದರಿಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಮೋಮೊಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಲಕ ಮನೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದನು’ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ವಿಮಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ತಂದೆಯ ದೂರಿನ ನಂತರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>